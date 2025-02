Acidente provoca congestionamento na Anhanguera e complica chegada a São Paulo

Um engavetamento na altura do quilômetro 30 da rodovia Anhanguera complicou a chegada a São Paulo na manhã desta sexta-feira (31). O acidente ocorreu pouco antes das 6h e envolveu uma moto, um utilitário, um ônibus, cinco carros e um caminhão carregado de legumes. Todos os veículos seguiam no sentido São Paulo e o acidente resultou em um congestionamento de 10 km. Além dos danos aos veículos, a carga do caminhão se espalhou na pista, o que exigiu limpeza por equipes de resgate. O tráfego foi desviado para a rodovia dos Bandeirantes enquanto as equipes trabalhavam para liberar a estrada.