Acidente provoca morte de motociclista e complica trânsito no Rodoanel

Um acidente com morte envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete ocorreu no quilômetro 19 do Rodoanel Mário Covas, na região de Carapicuíba, na manhã desta quinta-feira (4). O motociclista morreu no local após colidir com a traseira de um carro utilitário. As causas estão sob investigação.

Equipes de socorro foram prontamente acionadas, mas não conseguiram salvar o condutor da moto. A rodovia ficou interditada no sentido Ribeirão Pires, enquanto a concessionária trabalha para liberar a via.

A Artesp informa que estão sendo tomadas medidas para mitigar o impacto no tráfego de caminhões. Lei federal de 1973 permite que policiais liberem locais de acidentes graves após fazerem um croqui para reduzir congestionamentos.

