Acumulador? Helicóptero da RECORD flagra lixo até no telhado de casa em São Paulo

O helicóptero da RECORD flagrou uma casa tomada de lixo até o telhado no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (7). A situação foi denunciada por vizinhos, que manifestam preocupação com a proliferação de doenças. A Prefeitura informou que enviará uma equipe ao local..



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!