Acúmulo de lixo em casa abandonada gera problemas a moradores da zona sul de São Paulo

Moradores da zona sul de São Paulo enfrentam problemas de saúde pública devido ao acúmulo de entulho em um imóvel abandonado em uma comunidade na região do Jabaquara. A casa, que atrai roedores e insetos, é alvo de disputa entre vizinhos. Alcione, uma moradora local, tenta limpar o espaço para uso próprio, enquanto outros se opõem. Segundo um advogado, antes de discutir a ocupação, as propriedades precisam ser regularizadas. A Secretaria Municipal da Saúde foi acionada para avaliar os riscos e providenciar soluções.



