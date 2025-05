Acusado de crimes sexuais, Maníaco da Zona Norte é preso em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu no bairro do Limão Diego Rafael Lima Valverde, de 34 anos, conhecido como o Maníaco da Zona Norte. Suspeito de realizar abusos sexuais e roubos violentos, ele foi capturado após diversas vítimas o reconhecerem. As investigações, iniciadas por relatos sobre a abordagem perigosa e furtos cometidos por ele, continuam para identificar outras possíveis vítimas. As imagens divulgadas pelas câmeras de segurança foram fundamentais para a prisão e a continuidade do inquérito.



