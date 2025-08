Adolescente de 15 anos sofre bullying em escola de São Paulo e mãe pede ajuda

Um adolescente de 15 anos tem enfrentado bullying na escola, segundo a mãe, sofrendo agressões físicas e psicológicas de colegas do 9º ano. Ela relata marcas no corpo do filho e seu desespero em não conseguir mais frequentar as aulas. Gravações mostram o adolescente em sofrimento, pedindo para deixar a escola. A Secretaria Municipal de Educação foi informada, mas não houve reclamação formal. Testemunhas indicam omissão da coordenação escolar e uma denúncia foi registrada na delegacia como ato infracional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!