Adolescente é atropelado por segurança sem habilitação em São Paulo

Vinícius Queiroz, um adolescente de 15 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta enquanto se exercitava com amigos em um trecho em obras do Rodoanel, na zona norte de São Paulo . Testemunhas afirmam que o atropelamento foi intencional, realizado por Valdeni de Freitas, de 54 anos, um segurança da obra, que não possui habilitação para dirigir motos. A polícia investiga o caso, anteriormente classificado como lesão corporal, agora tratado como morte suspeita.

