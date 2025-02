Adolescente é perseguida e morta por homem 41 anos mais velho em MG

Câmeras de segurança flagraram Stefany Vitória Teixeira, de 13 anos, sendo perseguida por João das Graças Pachola, de 54 anos, em Ribeirão das Neves (MG). Após sua prisão, o homem confessou o feminicídio e indicou a localização do corpo. A polícia investiga a possibilidade de abuso sexual e aguarda laudos do IML. Márcia, mãe da vítima, não teve coragem de assistir as imagens, afirmando: "parece que vai abrir uma ferida que nem sequer começou a cicatrizar".



