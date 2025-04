Adolescente ganha passeio inesperado de Ferrari na zona leste de SP

Fernando, estudante de 17 anos da zona leste de São Paulo , estava tirando fotos de uma Ferrari em frente a uma loja quando o dono ofereceu a ele um passeio inesperado. Surpreso, Fernando aceitou o convite e teve uma experiência emocionante. Ele já havia tido contato com outro modelo Ferrari no passado, demonstrando seu interesse por carros de luxo e planos de estudar engenharia automotiva.



