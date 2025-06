Adolescentes do crime: polícia desmantela quadrilha especializada em assaltos violentos

A polícia desmantelou uma quadrilha de adolescentes envolvidos em assaltos violentos em São Paulo e Santo André. Apesar da pouca idade, os criminosos são conhecidos e agiam com extrema violência. Em uma das ações, registrada por câmeras de segurança, um homem de 55 anos foi baleado no pescoço e corre risco de tetraplegia. Durante a operação, cinco indivíduos foram apreendidos, incluindo um adulto que fornecia as armas. A moto utilizada nos assaltos foi encontrada abandonada, o que ajudou na identificação dos suspeitos.



