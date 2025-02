Adolescentes invadem casa de praia e fazem família refém em Guarujá (SP)

Quatro adolescentes invadiram uma casa na praia do Pernambuco, em Guarujá, e fizeram uma família refém. Câmeras de segurança capturaram o momento em que o grupo forçava a porta com violência. A ação rápida dos vizinhos, que chamaram a polícia, resultou na apreensão de três adolescentes. Um deles conseguiu fugir, e a polícia continua as buscas. No local, foi encontrada uma arma de brinquedo. Todos os itens que os criminosos pretendiam levar foram recuperados, e as vítimas estão bem.