Adolescentes pulam de sacada de apartamento com medo de serem agredidos por vizinho em SP

Uma brincadeira com bombinha terminou em agressão em um condomínio de Ferraz de Vasconcelos (SP). Quatro adolescentes estavam no apartamento quando um vizinho furioso invadiu o local. Ao tentar escapar, três jovens pularam da sacada, enquanto um foi agredido no apartamento e levado ao Hospital Regional. O agressor alegou que temia que o apartamento estivesse em chamas, mas responderá por lesão corporal, ameaça e violação de domicílio. As mães afirmam que a reação foi desproporcional e especialistas alertam para a invasão ser inadequada. O caso segue sob investigação policial.