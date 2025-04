Advogada de motorista que matou jovens diz que ele acelerou no sinal amarelo por medo de assalto

Os advogados do motorista que atropelou matou duas jovens em São Caetano do Sul e os que representam as famílias das vítimas participaram de um debate na manhã desta segunda-feira (14) no Balanço Geral Manhã e expuseram suas teses sobre o caso.



Enquanto a defesa de Brendo dos Santos sustenta que ele evita parar em semáforos no período noturno por medo de assaltos e que o rapa\ manifestou choque e preocupação com as vítimas, os representantes das famílias de Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa insistem que ele estava em alta velocidade e que costuma participar de rachas no ABC paulista.