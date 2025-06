Advogado é preso por disparar espingarda de chumbinho contra funcionário de shopping

O advogado Alípio João Júnior, de 58 anos, foi preso após disparar uma espingarda de chumbinho contra um funcionário de um shopping em Ribeirão Preto (SP). Ele alegou ter sido impedido de deixar o local por causa da perda do ticket de estacionamento. Câmeras de segurança mostram o advogado tentando quebrar a cancela e, visivelmente alterado, exigindo que o deixassem sair. A polícia o prendeu ao chegar em casa, onde apreendeu uma espingarda, uma arma de choque, facas, pinos de cocaína e dinheiro em seu veículo. O advogado resistiu à prisão e deverá responder por ameaça, resistência à prisão, e pode ser enquadrado por embriaguez ao volante e lesão corporal. O funcionário ferido foi atendido em um hospital, e a polícia investiga a origem dos itens encontrados no carro.



