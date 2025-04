Advogado que representa famílias de jovens atropeladas e mortas fala com o Balanço Geral Manhã

Duas jovens, Isabela e Isabelle, ambas de 18 anos, foram atropeladas enquanto atravessavam a faixa de pedestres em São Caetano do Sul. Novas Imagens revelam que o motorista, Brendo dos Santos, dirigia em alta velocidade e desrespeitava sinais de trânsito dias antes do acidente. O advogado que representa as família dass vítimas, Rafael Dias, confirma que as imagens serão anexadas ao inquérito policial, destacando a importância delas para evidenciar o comportamento de risco habitual de Brendo.



