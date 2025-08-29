Alagamento em frente a lanchonete causa transtornos em São Paulo

Um alagamento em frente a uma lanchonete no bairro do Cambuci, zona central de São Paulo , deixou comerciantes e clientes em apuros durante vários dias. A água acumulada bloqueava a calçada e impedia a entrada no local, gerando prejuízos e irritação entre os moradores.



Apesar da proximidade da unidade da Sabesp, o problema só foi resolvido depois de inúmeros chamados abertos pela central de atendimento.

Após a intervenção técnica, o reparo foi realizado e o fluxo de água normalizado. Agora, os moradores e frequentadores podem circular sem dificuldades e o comércio voltou a funcionar normalmente, encerrando o transtorno que se arrastava pela região.

