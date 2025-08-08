Alunos brigam dentro de sala de aula e professor não faz nada
Incidente revela falta de controle e segurança na escola, com brigas frequentes
Um incidente ocorreu em uma sala de aula onde um aluno de 11 anos foi agredido por outro de 12 durante o horário escolar. O professor presente não interveio e permaneceu usando o celular. A mãe da vítima relatou que a escola enfrenta problemas recorrentes como brigas e vandalismo. Ela tomou conhecimento da agressão através das imagens enviadas por outra mãe. A situação gerou indignação entre os pais e críticas à administração da escola pela falta de medidas adequadas para garantir a segurança dos alunos.
