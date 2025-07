Amiga da influenciadora Juliette é morta pelo namorado em Fortaleza (CE)

Amiga de infância da influenciadora Juliette, a enfermeira Clarissa Costa Gomes, de 31 anos, foi encontrada morta em casa em Fortaleza (CE). A perícia identificou marcas de faca no corpo. O namorado da vítima se entregou e disse que cometeu o crime após uma discussão. A mãe de Clarissa estava fora de casa no momento do crime. O namorado fugiu inicialmente, mas foi detido pela polícia. As redes sociais estão mobilizadas pedindo justiça, e Juliette lamentou publicamente a perda da amiga.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!