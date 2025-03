Amigos caem no golpe ‘boa noite, Cinderela’ em balada de São Paulo

Dois homens caíram no golpe “boa noite, Cinderela” após uma noite de diversão no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo. Eles relataram que suas bebidas foram adulteradas por duas mulheres que esconderam seus rostos, provavelmente para evitar identificação. As suspeitas levaram R$ 750 em dinheiro, cartões de banco e realizaram saques e compras que totalizaram R$ 4.000. As mulheres deixaram roupas como pista ao fugir. A polícia investiga para identificar e prender as criminosas, descritas como sedutoras e perigosas, com um alto poder de persuasão.



