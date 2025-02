Amigos lamentam morte de musa de escola de samba após infarto

Aline Bianca, musa da Escola de Samba Independente de Boa Vista e proprietária de um salão de beleza, morreu aos 38 anos devido a um infarto. Inicialmente envolvida com a escola de samba ao participar de um ensaio, Aline se apaixonou pelo samba e tornou-se musa da escola após um imprevisto com outra participante. Ela desfilou por cerca de uma hora e teve um mal súbito em casa, sendo socorrida a um hospital na Serra. Em comunicado, a família agradeceu o apoio e pediu privacidade. O presidente da escola destacou a dedicação e o legado de Aline.



