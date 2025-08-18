Após ser flagrada nua na orla de Itanhaém (SP), mulher confessa ter matado o pai com 20 facadas
O crime ocorreu no apartamento da família
Uma mulher de 41 anos foi presa após confessar ter matado o próprio pai, um homem de 74 anos, a quem ela cuidava devido a problemas de saúde. O crime ocorreu no apartamento da família. O caso veio à tona quando a polícia avistou a mulher nua na movimentada orla de Itanhaém (SP), o que chamou a atenção. Ela afirmou ter perdido a paciência com o pai e o atacado com 20 facadas.
