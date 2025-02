Apresentadora Rafa Brites é assaltada na zona oeste de São Paulo

A apresentadora Rafa Bites foi assaltada na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, na terça-feira (18). Ela estava com a mãe e a irmã quando as três foram abordadas pelos criminosos. Os criminosos levaram celulares, joias e acessórios, mas ninguém ficou ferido. O caso segue sob investigação policial e os criminosos ainda não foram localizados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!