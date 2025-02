Árvore cai sobre fios, provoca incêndio e derruba energia na zona oeste de São Paulo

A queda de uma árvore em uma estação elétrica afetou o fornecimento de energia no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Os semáforos na região estão com amarelo intermitente ou desligados. A concessionária Enel está no local para restabelecer o serviço. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar um incêndio que ocorreu após o acidente.