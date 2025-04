Assaltante é imobilizado por vítima durante tentativa de roubo em Maringá (PR)

Em Maringá, Paraná, um homem tentou roubar um carro, mas foi surpreendido pela reação da vítima. Ele observou as vítimas saindo de uma loja e anunciou o assalto. O criminoso forçou todos a descer do carro, mas o motorista, agindo rapidamente, conseguiu imobilizá-lo. A Polícia Militar prendeu o suspeito, que foi levado à delegacia. A Polícia Civil investiga o caso. Ninguém se feriu durante a ação.



