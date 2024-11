Assaltante tenta subornar policiais após ser flagrado cometendo vários crimes em SP

Dois homens realizaram assaltos em um posto de combustíveis e em uma barbearia em São Paulo. As vítimas relataram que os criminosos usaram violência durante as abordagens. A polícia prendeu um dos suspeitos com itens roubados. Ele tentou subornar os policiais e foi autuado por roubo e corrupção ativa. As investigações continuam para localizar o comparsa envolvido nos crimes. Ambos têm antecedentes criminais por roubo.