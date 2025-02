Um avião comercial com 60 passageiros e 4 tripulantes colidiu com um helicóptero militar em Washington e caiu em rio próximo ao aeroporto. As operações de busca, envolvendo 300 profissionais, estão em andamento. O aeroporto da cidade permanece fechado e. Os trabalhos dos mergulhadores enfrentam temperaturas de apenas 2ºC.