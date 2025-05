Avião com apresentadora Livia Andrade faz pouso de emergência em Jundiaí (SP)

Um avião de pequeno porte, com a apresentadora Livia Andrade entre os passageiros, teve que fazer um pouso forçado em Jundiaí (SP) na noite de quinta-feira (29). A aeronave deveria ter descido no aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, mas apresentou problemas no trem de pouso e precisou gastar combustível até chegar à cidade vizinha. .



