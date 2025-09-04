Logo R7.com
Avião com deputado estadual de Mato Grosso faz pouso forçado em Goiás

Aeronave saiu para a lateral da pista, mas ninguém se feriu

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um avião de pequeno porte realizou um pouso de emergência em Aragarças, cidade localizada na divisa entre Goiás e Mato Grosso. A bordo estavam o deputado estadual do Mato Grosso Carlos Avallone (PSDB), o piloto e assessores. O incidente ocorreu devido a um problema no trem de pouso da aeronave que fez com que ela saísse para a lateral da pista durante a aterrissagem. Apesar dos danos ao avião, todos os ocupantes saíram ilesos.


O piloto relatou que o problema técnico surgiu enquanto tentava manter a aeronave centralizada na pista. Após o ocorrido, ainda no solo, o deputado gravou um vídeo para tranquilizar seus seguidores sobre sua segurança e dos demais passageiros.




