Avião com Rionegro e Solimões faz pouso forçado em São Paulo

Um avião transportando a dupla sertaneja Rionegro e Solimões sofreu um acidente ao ter um pneu estourado durante a decolagem. A aeronave precisou realizar um pouso de emergência em Franca, no interior de São Paulo . Além dos artistas, quatro outras pessoas estavam a bordo, todas sem ferimentos. O voo seguia para Goiás. Após o incidente, Rionegro e Solimões tranquilizaram seus fãs em um vídeo: "Graças a Deus, está tudo certo, Deus está no comando", afirmaram.



