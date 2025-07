Babá joga criança de sacada de apartamento em chamas em Serra (ES)

Uma babá jogou uma criança de um apartamento em chamas em Serra (ES). A polícia investiga se foi a própria mulher que colocou fogo no imóvel após discussão com o marido. Depois, a mulher conseguiu escapar do incêndio com ajuda do homem e teve 40% do corpo queimado.



