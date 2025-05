Bailarina tem rosto queimado durante espetáculo pirotécnico em show

Uma bailarina foi atingida pelo fogo de um lança-chamas enquanto dançava no palco durante show de uma banda dominicana no México. Ela cobriu o rosto rapidamente e saiu correndo, mas o incidente passou despercebido pelo grupo e o show continuou. Após o ocorrido, ela tranquilizou os fãs dizendo estar tudo bem.



