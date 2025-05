Balanço Geral flagra serviço de mototáxi em São Paulo apesar de proibição da Justiça

O serviço de mototáxi continua operando em São Paulo apesar da proibição imposta pela Justiça desde 16 de maio. A equipe do jornalismo investigativo da RECORD flagrou as atividades em áreas como a estação Perus da CPTM. As tarifas variam de R$5 a R$10. Mototaxistas defendem o serviço como essencial para a mobilidade em uma cidade congestionada. Enquanto isso, a prefeitura justifica a proibição alegando riscos à população. Uma audiência pública ocorrerá na quinta-feira para discutir a possível regulamentação, enquanto o Procon fiscaliza as principais plataformas do setor por operações ilegais em maio. As multas às empresas que oferecem o serviço podem alcançar R$ 13 milhões .



