Balanço Geral tenta encerrar briga de vizinhos que já dura 20 anos na Grande São Paulo

Neusa e Maglei são vizinhos em Francisco Morato e protagonizam um conflito que dura cerca de 20 anos. Neusa afirma ser vítima de ameaças de Maglei que instalou câmeras supostamente direcionadas para a casa dela. Maglei, por sua vez, justifica que as câmeras visam monitorar inquilinos que entram e saem da residência de Neusa. Além das câmeras, a disputa envolve questões de barulho e desentendimentos que se intensificam por alegações de preconceito racial. Uma tentativa de mediação foi feita, mas sem sucesso aparente. Apesar do compromisso de ambos em evitar novas confusões, o conflito persiste.



