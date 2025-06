Bandeirinha agride jogador com a camisa do São Paulo durante torneio sub-17

Um bandeirinha deu um soco em um jogador com o uniforme do São Paulo durante confusão em torneio sub-17 da capital paulista. A primeira agressão deu início a uma pancadaria generalizada no gramado. O São Paulo Futebol Clube informou que não tem ligação com o torneio disputado na capital paulista.



