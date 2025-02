Bandido atira em fisiculturista, mas é detido por testemunhas até a chegada da polícia em SP

Um fisiculturista foi abordado por um criminoso armado ao retornar da academia no bairro do Brooklin, em São Paulo. Ele reagiu à tentativa de assalto e entrou em luta corporal com o ladrão. Durante a briga, o criminoso disparou uma arma e atingiu a vítima na barriga. Moradores intervieram e imobilizaram o assaltante até a chegada da polícia. A vítima foi levada ao hospital e o bandido preso. Investigações estão sendo realizadas para identificar possíveis comparsas envolvidos no crime. Um morador relata que é comum ver pessoas saindo com objetos para defesa devido à criminalidade crescente na área.