Bandido com carro roubado bate em portão de garagem de casa durante perseguição policial

Um carro roubado foi o foco de uma perseguição policial na zona sul de São Paulo . Durante a fuga, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com a garagem de uma casa. Após uma perseguição pelas ruas do bairro Eldorado, o criminoso não conseguiu fazer uma curva e bateu no imóvel. O carro estava com placa clonada. A polícia agora procura outros membros da quadrilha responsável pelo roubo.



