Bandido é atropelado e preso após tentar roubar celular de motorista em avenida de São Paulo

Um homem foi preso após tentar roubar um carro na Avenida 9 de Julho em São Paulo . O motorista não abaixou o vidro do veículo, e o criminoso acelerou. Após colidir com outro carro no cruzamento e disparar para o alto, ele recebeu voz de prisão de um policial civil que, mesmo de folga, agiu rapidamente.



Na delegacia, uma idosa reconheceu o suspeito como autor do roubo de sua aliança momentos antes. O policial foi elogiado por seu compromisso com a segurança pública. O criminoso permanece à disposição da justiça.



