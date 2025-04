Bandido invade condomínio no Morumbi e assalta mercadinho

Um bandido invadiu um mercadinho no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, e roubou produtos do mercadinho do local. Ele foi flagrado por câmeras enquanto recolhia cerveja, salgadinhos e até ração para gatos. O invasor acessou o local escalando muros e passando por cercas elétricas. Ao ser abordado pelo segurança, tentou se passar por morador e admitiu estar em dificuldades antes de fugir, deixando parte dos produtos.



Este foi o segundo incidente em quatro dias, segundo o síndico. A administração planeja elevar o muro do prédio para reforçar a segurança, apesar do custo elevado.



Moradores expressam preocupação com a presença do ladrão, especialmente devido à proximidade de áreas de lazer frequentadas por crianças.



