Bandido invade farmácia e limpa estoque de remédio usado para emagrecer

Uma farmácia na zona sul de São Paulo foi invadida por um criminoso que levou dinheiro do caixa e diversos medicamentos. Câmeras de segurança registraram a ação. O ladrão retirou todo o dinheiro e pelo menos 15 caixas de um medicamento utilizado para emagrecimento. Ele saiu da farmácia com uma bolsa cheia. A polícia investiga se havia outra pessoa envolvida no crime.