Bandidos clonam placa de carro de morador, invadem condomínio e fazem famílias reféns em SP

Um condomínio na região central de São Paulo foi alvo de um assalto planejado por uma quadrilha bem organizada. Dez homens entraram com carros clonados, desativaram as câmeras de segurança e fizeram funcionários e seis famílias reféns. As vítimas foram levadas à sala de máquinas enquanto os apartamentos eram saqueados. A polícia encontrou dois veículos usados no crime, mas ninguém foi preso até agora.



