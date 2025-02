Bandidos desistem de assalto e devolvem celular ao reconhecerem Nego do Borel

O cantor Nego do Borel foi vítima de um assalto enquanto estava no trânsito na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Criminosos em motos o abordaram e chegaram a apontar uma pistola para ele. Ao perceberem que era uma pessoa famosa, um dos assaltantes devolveu o celular do cantor. Sem nenhum bem levado, Nego do Borel optou por não registrar ocorrência. O caso ocorreu perto da comunidade onde o cantor cresceu.