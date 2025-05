Bandidos disparam contra viatura e policial é atingido por tiros de fuzil em São Paulo

Um policial foi atingido por tiros de fuzil por bandidos que emparelharam o veículo com uma viatura da polícia na avenida Bento Guelfi, na zona leste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (7). A ocorrência está sendo investigada como possível atentado com uso de armamento pesado. O agente foi socorrido e levado para hospital da região..



