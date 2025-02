Bandidos em motos assaltam van com crianças na zona sul de São Paulo

Dois criminosos chegaram de moto e anunciaram o roubo a uma van escolar no bairro do Capão redondo, na zona sul de São Paulo. O motorista teve um revólver apontado para sua cabeça e recebeu ameaças de morte. Os bandidos levaram alguns objetos do motorista. No momento do assalto, crianças estavam na van a caminho da escola. O incidente ocorreu cerca de 20 metros de uma delegacia.