Bandidos invadem aeroporto de Guarulhos e levam carga milionária de botox

Uma carga de toxina botulínica, substância conhecida como Botox e usada para fins estéticos, avaliada em cerca de R$ 7 milhões, foi roubada no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Cinco homens, flagrados por câmeras de segurança, invadiram uma área pública onde caminhões estavam estacionados e levaram a carga. Durante a ação, algumas pessoas foram feitas reféns, mas posteriormente liberadas. O Aeroporto de Guarulhos colabora com as investigações da Polícia Civil e se solidariza com as vítimas. Aárea privada do aeroporto não foi invadida.



