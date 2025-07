Bandidos ostentam motos de luxo roubadas como troféus nas redes sociais e em pancadões

Criminosos em São Paulo estão roubando motocicletas potentes para exibi-las em bailes funk e nas redes sociais. Um vídeo mostra um suspeito destruindo uma moto roubada, enquanto outros acompanham e registram a cena. A polícia vê esses roubos como demonstrações de poder. De janeiro a maio, quase 16 mil motos foram furtadas ou roubadas no estado, uma média de mais de 100 casos diários. Laís foi assaltada ao chegar em casa, mas recuperou sua moto com um rastreador. O incidente a deixou com medo constante, alterando sua rotina diária.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!