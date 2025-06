Bandidos roubam carro de aplicativo, mas trânsito impede fuga e um deles morre em tiroteio

Um motorista de aplicativo foi assaltado por dois criminosos enquanto transportava um casal em São Paulo. Os assaltantes anunciaram o roubo durante um congestionamento, aproveitaram para tirar os passageiros do carro e fugiram com o veículo. No entanto, o trânsito, que facilitou o crime, também impediu uma fuga rápida. Após colidir com um furgão a poucos quarteirões, os suspeitos abandonaram o carro. Durante a tentativa de fuga a pé, houve troca de tiros com a polícia, e um dos criminosos morreu. O motorista, que já havia passado por uma situação semelhante, expressou seu receio em continuar trabalhando.



