Bandidos roubam rodas de motos e carros de moradores da zona oeste de São Paulo

No Jardim Alvorada, na zona oeste de São Paulo, furtos de rodas de carros e motos têm se tornado frequentes. Criminosos disfarçados como moradores de rua agem rapidamente. Tales, um morador, perdeu duas rodas em 15 dias e optou por parafusos de segurança como medida preventiva. Mesmo com câmeras instaladas, as ações criminosas continuam. Em 2022, São Paulo registrou quase 40 mil furtos de veículos; na região destacada foram cerca de 300 casos. Moradores clamam por mais patrulhas policiais e orientam o registro de boletins de ocorrência.