Bandidos são presos após assaltarem loja de eletrônicos e farmácia na zona sul de SP

No Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo, criminosos realizaram um assalto relâmpago a uma loja de eletrônicos, levando celulares, dinheiro e eletrônicos avaliados em cerca de 12 mil reais. A funcionária foi rendida logo após retornar do almoço. Os mesmos assaltantes também invadiram uma farmácia próxima, agindo com violência e causando prejuízos ao roubar medicamentos e cosméticos. As câmeras de segurança foram cruciais na identificação dos suspeitos, que foram presos posteriormente.