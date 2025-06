Bandidos se passam por ex-funcionária, marcam encontro e sequestram empresário em São Paulo

Um homem foi feito refém na zona oeste de São Paulo após ser atraído para um encontro com uma mulher que se passou por uma ex-funcionária da empresa dele . No local marcado, três homens armados o renderam e o levaram para um barracão insalubre, onde foi amarrado a uma cadeira de rodas. A polícia foi acionada, localizou a vítima no cativeiro e o resgatou, mas os sequestradores conseguiram fugir. O empresário relatou que estava bem após a libertação, mas com o trauma dos momentos vividos durante o sequestro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!