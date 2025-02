Bandidos simulam acidente e sequestram família em Franco da Rocha (SP)

Uma mulher e as duas filhas dela caíram em uma armadilha ao serem abordadas por criminosos que simularam uma batida de carro em Franco da Rocha (SP). Os sequestradores obrigaram a mulher a dirigir até agências bancárias para realizar transações via Pix e sacar R$ 2.000. A polícia rastreou o celular da vítima e iniciou uma perseguição, levando os criminosos a abandonarem o veículo com as vítimas dentro. Apesar do susto, a família foi resgatada em segurança, enquanto os criminosos fugiram e ainda não foram localizados.